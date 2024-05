Reprodução/Instagram Zé de Abreu expõe caso com Maria Zilda Bethlem e detona a atriz após ela dizer que ele tem mau-hálito: 'Fracassada'

Três meses após Maria Zilda Bethlem declarar que José de Abreu tem mau-hálito, o ator rasgou o verbo e fez fortes acusações contra a ex-colega da TV Globo. No início deste ano, Maria Zilda participava de uma live com outro ator, Murilo Rosa, quando relembrou a época em que ela e Zé de Abreu contracenaram na novela "Bebê a Bordo" (1998).

Na ocasião, Murilo havia questionado a artista: "Você já beijou alguém com bafo?". "Já! Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa, ele suado. Ele já tinha cheiro de suor, mais o [cheiro] do cigarro, mais o da bebida, era uma coisa insuportável! O Zé [de Abreu] era um bicho", declarou a artista.

Nesta terça-feira (28), José de Abreu usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. "Liberou fake news. Maria Zilda diz que Zé de Abreu tem mau hálito! Preferia beijá-lo longe do marido. Afinal, o marido era o diretor da novela", publicou o veterano no X (antigo Twitter).

"Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo ANOS depois de BEBÊ A BORDO, quando dizia que eu tinha mau hálito. [...] Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque se casou com o Talma [Roberto Talma, diretor da Globo que morreu em 2015]. Se separaram, e a carreira dela acabou", disparou ele.

Ele continuou: "Chega. Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém NENHUM RESPEITO entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo 'MURILAR', ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele não falo, não merece".

O ator ainda escreveu: "Maria Zilda e eu tivemos um amor lindo. Lindo demais para a mulher baixo astral que ela é. Alguém tem dúvida? Perguntem para maquiadores, cabeleireiros, camareiras, qualquer membro da equipe da Globo, quem era essa estrela, mulher do Talma, que aliás a chifrava com todo mundo", afirmou.

"Chega, foram anos de sacanagem em cima de meu hálito. Fui casado com 5 mulheres, fui comido por dezenas delas. [...] Então a historinha que ela contou para o Murilo Rosa é ABSOLUTAMENTE MENTIROSA", acrescentou Zé de Abreu.

Esta não é a primeira vez que José de Abreu declara que teve relações sexuais com Maria Zilda. No livro "Abreugrafia", ele narrou o affair que teve com a atriz nos bastidores do filme "A Intrusa" (1979), além de um encontro íntimo com Vera Fischer.



