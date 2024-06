Reprodução/Instagram Jose de Abreu ironiza polêmica sobre mau hálito



Em meio a polêmicas, José de Abreu começou a terça-feira (4) postando algumas indiretas nas redes sociais. O ator publicou uma sequência de fotos mostrando algumas garrafas artísticas de um restaurante em Sevilha, na Espanha, e escreveu: “Epa! Estão ameaçando me processar por zoar os 6 a 1!”.

Posteriormente, em outra publicação, mostrando uma embalagem de balas de menda, o artista rebateu novamente os comentários sobre seu “bafo”: “Pronto, já estou com o hálito maneiro. Mas o caráter de umas e outros não se resolve tão facilmente.”

Em fevereiro, a atriz Maria Zilda revelou em uma conversa com o ator Murilo Rosa, que José de Abreu, com quem fez par romântico na novela Bebê a Bordo, de 1988, teria mau hálito e cheiro de suor.

Na ocasião, Murilo havia questionado a artista: "Você já beijou alguém com bafo?". "Já! Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa, ele suado. Ele já tinha cheiro de suor, mais o [cheiro] do cigarro, mais o da bebida, era uma coisa insuportável! O Zé [de Abreu] era um bicho", declarou a artista.

O embate entre os três artistas começou no dia 29 de maio, depois de Abreu ter resgatado uma live feita por Murilo Rosa e Maria Zilda Bethlem em 2020. Na ocasião, Maria Zilda relembrou de um "beijo com bafo" de José. Ele se incomodou com a acusação de que teria mal-hálito, chamou a atriz de "fracassada" e afirmou que foi amante dela quando ela era casada com Roberto Talma.

Além da chateação com Maria Zilda, Abreu não gostou de Murilo não o ter defendido após o comentário da atriz. "Não vou aguentar uma ex atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo "murilar", ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece", declarou.

Mais cedo, ele afirmou ter recebido um telefonema de Rosa . "Atendi sem sabem quem era. Quando se identificou, mandei à merda e desliguei. Seleciono meus amigos", declarou o artista.

