Reprodução Band Ana Paula Padrão se despede de Pâmela no 'MasterChef'

O "MasterChef" se despediu de mais uma cozinheira na última terça-feira (29). Dessa vez, chegou a vez de Pâmela abandonar o reality gastronômico. A participante de 42 preparou um prato que teve a avaliação mais criticada pelo trio de jurados: Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Helena Rizzo.





Tratava-se de um nhoque com dashi de frango com açafrão e pequi. Um dos pontos mais comentados pelos avaliadores foi a composição do caldo. Antes da prova, todos os participantes receberam uma aula de Helena Rizzo para se prepararem.





Quando o MasterChef termina?

Reality gastronômico mais famoso do Brasil, o "MasterChef Brasil" chega ao fim no próximo dia 12 de novembro. O último episódio será gravado, da mesma forma que ocorreu em temporadas anteriores. O resultado de quem venceu a competição, contudo, será anunciado ao vivo.





Entenda a situação de Ana Paula Padrão

Apresentadora de todas as temporadas anteriores do "MasterChef", e dos derivados "Júnior", "Profissionais", "A Revanche" e "Confeitaria", Ana Paula Padrão decidiu não renovar o contrato profissional com a Band. A jornalista, com passagens na Globo e Record, se dedicará a um projeto voltado à educação.