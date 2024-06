Reprodução Instagram - 1.6.2024 Murilo Rosa, José de Abreu e Maria Zilda

A polêmica envolvendo Maria Zilda Bethlem, Murilo Rosa e José de Abreu deve ser continuada nos meios legais. Na última terça-feira (18), Abreu veio a público dizer que pretende processar os dois colegas de profissão em uma ação que pode chegar a R$ 1 milhão para cada um deles.





"Entrarei nos próximos dias com processo contra Murilo Rosa e Maria Zilda por explorarem e ridiculizarem indevidamente um falso problema médico. Apresentarei testemunhos de atrizes, com as quais já contracenei de maneira íntima, e relatórios médicos que comprovarão que não sofro de halitose", iniciou José.





"Estamos, com advogados, estudando danos psicológicos, financeiros e morais em cerca um milhão de reais para cada um. Que a Justiça decida", acrescentou ele, que ficou revoltado após ser acusado por Maria Zilda de ter mau hálito.





Entenda a polêmica

A discussão entre os atores começou após uma live feita em 2020 por Murilo e Maria Zilda ser resgatada por internautas nas redes sociais. Na ocasião, a atriz declarou que José de Abreu tinha "bafo". O veterano se incomodou com a acusação e com o silêncio de Murilo Rosa, que não o defendeu durante o vídeo.





A insatisfação foi tanta que o ator xingou Zilda e Rosa publicamente. Abreu, inclusive, acusou a intérprete de ter traído o próprio marido com ele. "Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo anos depois de 'Bebê a Bordo', quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro? Com o nariz prejudicado? Cansei de ser acusado por uma fracassada", relatou.





"Gente, na boa, Maria Zilda e Murilo Rosa são duas faces da mesma moeda. Atores medíocres, seres humanos de nível baixíssimo. Ninguém os suporta. E chega disso. Murilo Rosa me ligou, acreditam? Atendi sem sabem quem era. Quando se identificou, mandei à merda", escreveu em outra publicação no X, antigo Twitter.

