Reprodução/Instagram Darlin Ferrattry

Mãe de Lexa e Wenny, Darlin Ferrattry usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (30) para agradecer um homem que devolveu um pix enviado incorretamente por ela. A transferência feita pela influenciadora e recebida de volta foi de R$ 1,4 mil.



“Devolveram meu dinheiro, meus R$ 1,4 mil. Não era meu, não era do Darlan [homem que recebeu a transferência], mas era de um outro profissional que merecia o dinheiro dele. Darlan, não lembro de você. Se te conheço, me perdoa”, iniciou.



“Obrigada por você ter devolvido o dinheiro que não te pertencia para quem ele vai agora, de fato, que é um trabalhador como eu e você”, completou ela, que tinha vindo a público pedir para que a quantia fosse devolvida a ela.



Tinha desistido

A mãe de Lexa pensou que não fosse receber o pix de volta. Ela, inclusive, tinha dado o dinheiro como “perdido”. “Acredita que não me devolveram meu dinheiro? Estou put*. Vou dar como perdido. Vou pensar que fiz errado porque era para ser, e vai se tornar bênção na vida dessa pessoa que não sei quem é. Vai ver que até fez um mercado ou alguma coisa legal. Deus me abençoe e me dê mais! Não vou cobrar mais”, havia dito antes de receber a devolução.