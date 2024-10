Reprodução/Instagram Alessandra Negrini

Alessandra Negrini, de 54 anos, r esolveu expor algumas intimidades durante participação no “Lady Night”. A atração televisiva é comandada pela atriz e apresentadora Tata Werneck, de 41, no GNT, canal privado pertencente ao Grupo Globo.



Questionada por Tata, Negrini deixou subentendido que já tinha praticado relações sexuais com gringos. No entanto, a atriz, que recentemente deu vida à Guiga em “Travessia”, insinuou que preferia os “brasileiros”.



Alessandra também resolveu esclarecer os boatos de que teria se relacionado com alguma mulher. “Não. As minhas aulas são muito caretas. Eu me dedico, eu queria até responder que sim [que já me relacionei com mulher], mas não rolou”, admitiu.



Marcos Palmeira

Visto recentemente como José Inocêncio, o ator teve um relacionamento com Negrini entre os anos de 1999 e 2000. No programa de Tata, a artista afirmou que era tratada como um “brother” pelo então namorado.





“Eu peguei o Marcos Palmeira, namorei”, lembrou. “Ele trata geral como um brother. Me tratava como um brother também", acrescentou ela durante o programa exibido no “Multishow”, canal privado pertencente ao Grupo Globo.

Código do embed Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $