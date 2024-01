Reprodução/Instagram Tata Werneck, Rafa Vitti e a filha





Tata Werneck e Rafa Vitti completaram sete anos de relaciomamento, neste domingo (14). Para comemorar a data, a humorista se declarou para o ator por meio das redes sociais. A apresentadora, que não deixa escapar nenhuma piada e garante o entretenimento por onde passa, fez um texto que divertiu os seguidores.





"7 anos juntos! 7 anos achando você o homem mais lindo do mundo depois do Bruno Mars. 7 anos tentando entender como alguém pode acordar bonito se eu acordo parecendo que corri a meia maratona com obstáculos. 7 anos que eu acho que não vai dar certo. 7 anos que reclamo que você não gosta de fofoca e eu gasto todo meu pacote de dados ligando pras minhas amigas", começou.

"Que eu não consigo ter um desodorante porque você leva. Que eu admiro sua relação com os animais. E me incluo nisso porque tenho lugar de fala de capivara. Que eu acho a sua comida a mais maravilhosa (entendam como quiserem. Mas estava falando de macarrão)", brincou a atriz.

"Que eu te admiro demais como ator. Que eu aprendo com você pequenas coisas que deveria ter aprendido quando era pequena apesar de ainda ser pequena. E nesses 7 anos, acho que foi a primeira vez que nos não lembramos do nosso aniversário pela internet. Não somos um casal perfeito. Somos um casal normal. E eu acho isso perfeito. Te amo", concluiu.

Nos comentários, Rafa Vitti retribuiu a declaração também de forma bem-humorada, contando histórias do casal. Os dois já são pais de Clara Maria, de 3 anos.

"Parece que foi ontem que eu pedi pra fazer xixi na sua casa rapidinho, e a gente acabou ficando. E agora a gente tem cachorro, gato, filho, casamento, problemas e DRs. Mas também muitas risadas e momentos que eu guardo com muito carinho na minha memória: que nem aquele dia na pandemia que você jogou alcool 70 na minha cabeça e escorreu no meu olho, me cegando momentaneamente, e escorreu pras minhas partes íntimas e eu nunca sentir um ardor tão intenso. Enquanto isso você ria e se divertia. E eu adoro te fazer rir, mesmo que mediante a fortes dores", brincou o ator.