Reprodução/Instagram Filha de Alessandra Negrini e o noivo





Neste domingo (20), Bettina Negrini , filha de Alessandra Negrini e o cantor Otto , celebrou seu aniversário de 20 anos e além de receber mensagem dos amigos e familiares, ela também foi paparicada pelo noivo, o empresário Pedro Henrique .





"Feliz aniversário, meu amor. Te amo muito", escreveu ele nos stories do Instagram. Além disso, o jovem presenteou Bettina com um par de brincos de diamante.

Ela gostou tanto do presente que repostou em seu próprio Instagram. "Diamantes do meu amor". O empresário cuida do setor de luxo, incluindo joias e óculos de grife.

Bettina mora em São Paulo com a mãe e cursa Direito em uma faculdade privada em São Paulo.