Reprodução Multishow Alessandra Negrini

Alessandra Negrini, de 54 anos, resolveu relembrar do relacionamento que teve com o ator Marcos Palmeira, de 61. Durante participação no “Lady Night”, na última quinta-feira (17), ela deu detalhes do envolvimento amoroso.



Segundo Negrini, ela era tratada como um “brother” pelo então namorado. A atriz, que deu vida à Cuca em “Cidade Invisível”, da Netflix, ainda afirmou que essa era a forma que ele tratava as outras pessoas que conviviam com ele.



“Eu peguei o Marcos Palmeira, namorei”, lembrou. “Ele trata geral como um brother. Me tratava como um brother também", acrescentou ela durante o programa exibido no “Multishow”, canal privado pertencente ao Grupo Globo.



E Rafa Vitti?

Durante a atração apresentada por Tata Werneck, Alessandra entregou que ficaria com o marido da apresentadora caso ela se separasse dele. “Mas se a gente terminar, você ficaria com ele?", questionou Tata. “Não seria impossível... Se você deixasse. Você tem um bom marido, isso que estou falando”, rebateu Alessandra.

