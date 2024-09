Reprodução: Instagram Alessandra Negrini e Antônio Benício

A artista Alessandra Negrini publicou um vídeo , na última quarta-feira (10), do apartamento no qual está hospedada em Paris, com o filho Antônio Benício. O jovem de 27 anos é fruto do relacionamento da atriz com Murilo Benício.

"Tinha que mostrar pra vocês, porque é muito fofo! Nosso lar em Paris. E também porque eu descobri que levo jeito para corretora de imóveis!", escreveu ela com bom humor na legenda da postagem.

Assista o vídeo publicado pela atriz:





No vídeo, Alessandra Negrini faz um tour pelo apartamento em que está hospedada com o filho. Após o momento registrado no perfil do Instagram, os seguidores da musa não reconheceram o filho do ex-casal, gerando surpresas nos comentários.

"Quem é ele que está com ela?", perguntou um internauta. "Filho! Dela e do Murilo Benício! Lindo", explicou uma usuária. "Parece irmão dela, mas é o filho. Essa bendita genética familiar dela", elogiou uma segunda. "Leva eu para ficar aí com você", ironizou uma terceira.

"Que delicada meu deus, amo esse seu jeitinho", enalteceu uma quarta. "Achei aconchegante", opinou um quinto sobre o local. "Que lugar lindo! E vocês dois, mais lindos ainda!", aclamou um sexto.

