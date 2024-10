Foto: Reprodução Fernanda Montenegro e parte do elenco e produção de "Ainda Estou Aqui"

"Ainda Estou Aqui", longa dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, teve uma exibição especial no Festival do Rio. Na última segunda-feira (21), o elenco e a produção compareceram à estreia da obra no evento de cinema. Dentre os convidados, Fernanda Montenegro , que faz uma participação especial no longa, também esteve presente.

A atriz de 95 anos, que fez aniversário no dia 16 de outubro, se emocionou ao ganhar um parabéns no Cine Odeon, local onde ocorreu a sessão. Além disso, ela também recebeu uma salva de palmas do público.

eles cantando parabéns pra fernanda montenegro 🥹🥹🥹🥹🥹 o elenco todo levantando as maosinhas vitoriosas 🥹🥹🥹🥹🥹 a aclamação, a ovação, as palmas 🥹🥹🥹🥹🥹🥹 viva o cinema nacional 🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/F4gEq7TOLj — j̶ ̶u̶ ̶l̶ ̶i̶ ̶a̶ = (@jotauelleia) October 22, 2024

Quem levou a veterana ao palco foi sua filha, Fernanda Torres. A protagonista de "Ainda Estou Aqui" foi aclamada pela crítica após a exibicação da obra em eventos de cinema ao redor do mundo, como o Festival de Veneza .

a fernanda montenegro foi na exibição de “ainda estou aqui” no festival do rio 🥺❤️ pic.twitter.com/MCPzvXZ3LK — bruno ƎSⱯƎSIꓷ 👹🖤 (@brunomarquers) October 22, 2024

Essa não é a primeira parceria da família Montenegro com o diretor Walter Salles. Em 1995, a filha da veterana atuou no longa "Terra Estrangeira", co-dirigido por ele e Daniela Thomas. Já em 1998, Fernandona estrelou o filme "Central do Brasil", que a garantiu uma indicação no Oscar na categoria de Melhor Atriz.

Qual é a história de Ainda Estou Aqui?

"Ainda Estou Aqui" conta a história de Rubens (Selton Mello) e Eunice (vivida na versão jovem por Torres e intepretada por Montenegro na atualidade, um casal que vive com os seus filhos no Rio de Janeiro, durante a década de 1970.

A trama se concentra nos momentos de tensão vividos na Ditadura Militar e aborda a vida da mulher após o sumiço do marido em meio à repressão do regime. Além dos protagonistas, Valentina Herszage, Maeve Jinkings, Dan Stulbach e Humberto Carrão também fazem parte do elenco.

