Sophia Cardi Aguiar completou 6 anos com direito a uma grande festa organizada pela mãe, Maíra Cardi. A influenciadora não convidou o pai da criança, Arthur Aguiar, e veio a público se explicar após as críticas nas redes sociais.



Na última segunda-feira (21), Maíra confirmou não ter convidado Arthur para o evento. Segundo Cardi, o motivo é que o patriarca faria outro aniversário para a garota e, por isso, “não teria sentido” ser convidado para a festança organizada por ela.



“Fiquei sabendo através da Sophia que o Arthur estava programando uma festa para ela. Normalmente, sou eu quem faço as festas todos os anos, sempre fui eu quem fez as festas da Sophia. Então, quando ela me disse: 'meu pai está fazendo minha festa', entendi que ele queria a festa dele e que a gente ia fazer a nossa”, disse, por meio dos stories do Instagram.



Maíra ainda entregou que, na última sexta-feira (18), dia em que Sophia fez aniversário, deixou Arthur Aguiar ver a criança, mesmo que esse não fosse o dia estabelecido para que o patriarca pudesse ver a filha. Ela também frisou que não convidou o ex porque ele faria outra festa para a primogênita.



“Ele não foi convidado, porque eu faria a minha (festa) e ele faria a dele, não faria sentido. No dia do aniversário da Sophia, sexta-feira, ele pediu para passar lá e ver a Sophia, não era o dia dele ver a Sophia, mas a gente deixou”, finalizou.

Maíra Cardi confirma que não convidou Arthur Aguiar para a festa de Sophia pic.twitter.com/IeuybqesqX — Alfinetei (@ALFINETEI) October 21, 2024





