Renata Del Bianco, atriz que fez sucesso na primeira versão da novela “Chiquititas” interpretando a personagem Vivi, revelou detalhes do fim do casamento com o empresário Daniel Simonini nesta quarta-feira (12).

Em entrevista ao programa “Fofocalizando”, do SBT, Renata afirmou que o casamento acabou por conta de uma traição, mas que já estava afastada do marido há algum tempo. “Teve traição da minha parte: ‘eu traí’. Terminou nosso casamento por causa disso.”, revelou.





Porém, segundo a atriz, o ponto final na relação aconteceu quando Daniel a agrediu. "Quando chegou ao contato físico para mim é o limite. A única agressão física que teve foi no dia que a gente terminou... Eu tenho uma medida protetiva contra o Daniel". Contou Renata.

A ex-Chiquitita também contou um assunto dos bastidores da novela infantil. Renata teve um breve romance com Pierre Bittencourt, ator que interpretava o Mosca. Contudo, o relacionamento não engatou.

“Eu era muito apaixonada pelo Pierre, mas ele só pisou em mim... Me disse que eu era menina de ficar e não de namorar", disse a atriz.





