Ex-paquita de Xuxa , Bianca Rinaldi, de 49 anos, surpreendeu ao relembrar da época em que convivia com Marlene Mattos . Segundo ela, a relação com a ex-empresária de Xuxa era conturbada e repleta de “humilhações”.



Ela detalhou este período em entrevista ao podcast “Desculpa Alguma Coisa”. “Momentos de humilhações, vamos falar assim. Tive alguns, sempre relacionado ao peso. Acho que teve uma vez relacionado ao peso, que não foi legal, porque a Marlene sempre expunha”, iniciou.



Rinaldi pontuou ainda que as reprovações não eram feitas de forma particular. De acordo com ela, todos que estivessem perto poderiam ouvir as represálias de Marlene . “Ela não chegava no particular para falar. Se ela queria falar aquilo, ela falava na hora, não importa onde ela estivesse”, comentou.



“Esses momentos sempre foram muito difíceis. Hoje a gente sabe que não vai deixar passar. Tiveram momentos bons, que me senti acarinhada, mas não cobre os momentos ruins de muita tensão”, avaliou em relação ao tempo que foi paquita de Xuxa . Bianca entrou para a equipe com 15 anos e saiu após completar 20.

