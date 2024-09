Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa atualiza status civil





Nesta quarta-feira (18), Gracyanne Barbosa desabafou em seu Instagram sobre seu atual estado civil. Depois ter anunciado o divórcio com o cantor Belo após 16 anos juntos, ela negou que esteja namorando novamente.





"Eu não estou conhecendo ninguém, nem namorando e nem nada. Ontem vi que saiu uma matéria em um veículo que sempre saem inverdades. Infelizmente a pessoa não se preocupa nem em me ligar. Vocês sabem que falo tudo, falo até demais. Se me perguntar, vou falar a verdade. Mas não, não estou namorando. Falaram que estou namorando em São Paulo... gente, vou para São Paulo trabalhar", começou ela.

E continuou: "Estou muito focada em meu trabalho, cheia de projetos novos. Coisas que não esperava aconteceram em minha vida, então estou me dedicando totalmente, estudando. Zero tempo para pensar em namoro".



Divórcio de Belo





A influenciadora usou as redes sociais na última segunda-feira (17) para abrir o jogo sobre a separação dela do cantor Belo. Ela, inclusive, aconselhou pessoas que estão em crise no casamento.



“Eu fui e sou verdade! Quero deixar bem claro que não estou romantizando, apoiando ou incentivando ninguém a fazer nada”, iniciou ela, em resposta a um seguidor que elogiava o fato de ela ter assumido o caso extraconjugal com o personal trainer Gilson de Oliveira.

“Várias pessoas disseram que eu não precisava falar tudo, que poderia ter omitido, negado, mas para quê? Durante anos, eu passei por muita coisa calada, levei culpa do que não fiz, fui 'apedrejada' por causa dos outros, sempre calada para poupar certas coisas, para não gerar mais confusão. Hoje, mais do que nunca, sei o peso disso”, acrescentou.

Barbosa ainda pediu para que os fãs prestassem atenção nos próprios relacionamentos amorosos. “Tenho recebido muitas mensagens de mulheres que estão num relacionamento 'sozinhas', sem parceiro, sem diálogo, sem um toque”, admitiu.