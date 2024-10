Reprodução Instagram - 5.10.2024 Rodrigo Faro e Vera Viel

Rodrigo Faro, de 50 anos, surpreendeu os espectadores na última sexta-feira (4), quando usou as redes sociais para expor um momento delicado enfrentado por Vera Viel. A equipe médica da esposa do apresentador da Record TV encontrou um nódulo na coxa esquerda dela.





Por meio das redes sociais, o também ator pediu aos fãs que fizessem orações. O casal ainda explicou que um exame de biópsia está sendo feito para identificar se o nódulo e benigno ou maligno. Vera começou a perceber a presença do nódulo há cerca de 14 dias.





"Há duas semanas senti um nódulo na coxa esquerda, a gente correu para fazer alguns exames. Viemos para o hospital e os médicos decidiram por fazer uma biópsia. A gente já entregou nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração. Se Deus quiser, vai ser um nódulo benigno, vamos fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar o resultado e ver como proceder", explicou ela.





Internação e oração

Internada para o acompanhamento médico, Vera tem recebido o apoio do marido, que segue com as filhas do casal, Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 13. O apresentador pediu aos fãs que orassem pela família dele e confirmou que continua com os compromissos profissionais.





"Continuo gravando, trabalhando, ficando com ela e cuidando da casa enquanto ela está ausente. Mas e Deus quiser, já deu tudo certo", disse ele. "Orem pela gente", suplicou Faro, que recentemente deu vida a Silvio Santos em um filme biográfico lançado nas telonas.

Assista o pronunciamento do casal:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.