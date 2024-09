Reprodução Rodrigo Faro, de 50 anos, não disfarça o orgulho que tem do corpo, sempre se exibindo quando pode

O apresentador da RecodTV Rodrigo Faro levantou um alerta de uma possível saída da emissora, após 16 anos de casa. O ex-Polegar afirma que o contrato que possui com a empresa de Edir Macedo chega ao fim neste ano e que, até o momento, não há respostas concretas sobre uma renovação .

A fala foi dada durante uma entrevista à RedeTV! para comentar sobre o filme "Silvio", que conta a história de vida e carreira do comunicador Silvio Santos, que morreu no dia 17 de agosto.

Quando questionado sobre o futuro na RecordTV, Faro afirma: "A gente não sabe o que vai acontecer... O meu contrato com a Record termina agora no final do ano. É óbvio que eu quero ficar, eu só deixo a Record no dia que a Record falar que não dá mais, aí sim eu vou sentar quem sabe com a Globo, com SBT, quem sabe com a Band, com qualquer emissora. Mas, enquanto eu tiver contrato com a Record, eu não falo de novos trabalhos, de novas possibilidades, eu acho que nem é legal".

Ele ainda garante que mantém um bom relacionamento com as demais emissoras: "Tenho uma relação muito legal com todos os canais, eu deixei amigos na Globo, eu fiquei muito feliz com o respeito que a Globo teve comigo em divulgar o filme. No SBT também, eu sou amigo de todos ali dentro".

Passado

Em 2023, o apresentador comentou sobre as chance de deixar a Record para trabalhar na Globo durante uma entrevista ao "A Tarde é Sua". Ele negou que tinha recebido propostas de emissoras concorrentes e disse: "Continuo na Record. Tenho mais um ano de contrato. A gente renovou agora. Depois disso, entrego na mão de Deus se é para continuar ou se é para ir para outra emissora".

"Quando deram a notícia, falei: 'Será que estou na Globo e não sei? Será que o telefone vai tocar?'. Mas a verdade é que não houve nenhum contato. Tive uma história linda na Globo, mas estou muito feliz na Record hoje", completou.

