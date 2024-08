Reprodução: Instagram Rodrigo Faro e Silvio Santos

Rodrigo Faro homenageou , neste domingo (18), o apresentador Silvio Santos após a morte do empresário, no último sábado (17). O artista publicou um vídeo de um momento com o dono do SBT, durante uma participação no Troféu Imprensam em 2014.

"Cada encontro com você sempre será inesquecível! Pelo seu carinho, respeito e generosidade comigo! Obrigado por tudo! Os domingos nunca mais serão os mesmos sem você. O Senor Abravanel descansou, mas o Silvio Santos é imortal!", escreveu ele na legenda da postagem.

No vídeo, Silvio Santos recebe o apresentador da Record na tradicional premiação. Para apresentar uma categoria do Troféu Imprensa, Rodrigo Faro imitou o jeito de falar do veterano. O momento foi recordado pelo comunicador em homenagem ao ídolo brasileiro.





Na seção de comentários, os seguidores do artista se emocionaram com o vídeo. "O legado que ele deixou será impossível esquecer", afirmou um internauta. "Infelizmente chegou o dia a data que ninguém queria viver", lamentou uma segunda. "Que ele descanse em paz", disse um terceiro. "Muito bonito o quanto você gostava dele e ele sabia disso", opinou um quarto.

