Reprodução Instagram/ @theroyalfamily Princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi

A princesa britânica Beatrice , de 36 anos, que está grávida pela segunda vez , afirma que vai assegurar que seus filhos possuam títulos de nobreza inéditos na realeza do Reino Unido.



Beatrice, que é mãe de Sienna, de 3 anos, e está à espera do segundo filho, garante que ambos herdarão o título do avô paterno, o conde italiano Alessandro Mapelli Mozzi, de 73 anos. O conde é pai do empresário imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi, de 40 anos, marido de Beatrice desde 2020.

Em julho de 2020, Alessandro disse ao jornal britânico Daily Mail que já havia tratado sobre o assunto: "O Edoardo é o único descendente masculino levando a família para a próxima geração. Ele é um conde - sua esposa será uma condessa, automaticamente, e qualquer um de seus filhos será conde ou nobile donna".

Beatrice é filha do príncipe Andrew, de 63 anos, e sobrinha do rei Chales III, de 75 anos. Sua gravidez foi divulgada pela assessoria do Palácio de Buckingham na última terça-feira (1º).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp