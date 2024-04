Reprodução Instagram - 2.4.2024 Rodrigo Faro como Silvio Santos nas filmagens do longa biográfico

O primeiro trailer do longa-metragem "Silvio" foi divulgado nesta terça-feira (9). Na trama ficcional baseada em um acontecimento real, o ator e apresentador Rodrigo Faro vivencia o também apresentador e dono do SBT Silvio Santos.





O enredo do filme revisita o sequestro de Silvio no dia 30 de agosto de 2001, época na qual uma das filhas dele, Patrícia Abravanel, também havia sido sequestrada e mantida em cárcere privado. A herdeira do apresentador ficou sete dias refém.





Dois dias após Patrícia ser resgatada, Silvio foi surpreendido pelo mesmo criminoso, que o manteve em cárcere dentro da própria casa, em São Paulo. A ideia da obra é reconstituir o crime de forma ficcional com detalhes até então não revelados ao público.





Com estreia prevista para o dia 5 de setemebro, a narrativa é dirigida por Marcelo Antunez. Além de Rodrigo Faro, o elenco conta com os atores Paulo Gorgulho, Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Marjorie Gerardi, Eduardo Reyes, Bruna Aiiso, Duda Mamberti, Lara Córdulla, Adriana Londoño e Polliana Aleixo.

Veja o primeiro trailer:





