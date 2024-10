Reprodução/Instagram Virginia Fonseca passou por procedimentos estéticos após parto dos filhos

A influenciadora digital e empresária Virgínia Fonseca deixou os seus seguidores preocupados após compartilhar uma foto do rosto na manhã deste sábado (5). Ela passou por um procedimento estético melhorar o aspecto da pele .



Com o rosto deformado por conta do precedimento, Virgínia brincou com a situação nos Stories do Instagram.

Em uma publicação, Virgínia diz: "Floflo [filha mais nova de Virginia] acordou perguntando se eu queria remédio. Por que será, né?”

Ela explicou: "Eu fiz um laser para cicatriz de espinha e aí é normal ficar assim. A pele também está áspera e fica inchado mesmo, é normal. Provavelmente vou ficar até segunda assim”. Por fim, Virgínia brincou: "Gente, sério. Nunca estive tão feia”.

Instagram - 05.10.2024 Virginia em novo registro no Instagra





