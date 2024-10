Reprodução Instagram - 4.10.2024 Deborah Secco, Ana Clara e Sabrina Sato

O Globoplay, serviço de streaming do Grupo Globo, contará com Ana Clara Lima, Sabrina Sato e Deborah Secco no comando de atrações televisivas. As artistas estão confirmadas como titulares em três programas distintos; entenda.







Sabrina Sato

Ex-apresentadora da Record TV, a namorada de Nicolas Prattes assumirá o "Minha Mãe com seu Pai". No reality, mães solteiras e pais solteiros tentam um novo amor depois de antigas relações. A comunicadora também segue com um quadro de viagens no "Fantástico".





Deborah Secco

Demitida da Rede Globo, a atriz comandará outro programa inédito no Globoplay. Trata-se de uma atração que girará em torno do poliamor, temática que é abordada recorrentemente pela artista, solteira desde o fim do relacionamento com Hugo Moura, em abril deste ano.





Ana Clara Lima

Após assumir o "Estrela da Casa", a ruiva se despede da TV aberta e retorna ao streaming. Caberá a Ana Clara apresentar a quarta temporada de "Túnel do Amor". A ex-BBB está no comando da atração desde a segunda temporada; a primeira teve Marcos Mion como apresentador.

