Reprodução Instagram Gloria Pires curte dia ensolarado de biquíni

Gloria Pires, de 61 anos, usou as redes sociais no último domingo (1º) para compartilhar registros nos quais aparecia de biquíni. A atriz apostou em um conjunto de banho que mesclava as cores vermelho, cinza e branco.

Gloria Pires toma ducha Reprodução Instagram Gloria Pires mostra abdômen chapado Reprodução Instagram Gloria Pires renova bronzeado Reprodução Instagram Gloria Pires curte dia ensolarado de biquíni Reprodução Instagram



“Depois de 30 dias, dump do finde no paraíso”, escreveu ela como legenda da postagem que fez no Instagram. Nos comentários da publicação, Gloria foi tietada pela base de fãs que a acompanha na web.



“Você está brilhando! Que lindo te ver assim”, comentou um internauta. “Linda, feliz e em contato com a natureza. Você merece muito essa paz”, opinou outro. “Maravilhosa”, destacou uma terceira. “Musa”, concordou uma quarta. “Admiro demais. Competente e simpática”, finalizou ainda uma quinta.



Longe das telinhas

Gloria Pires está afastada das novelas desde 2023, quando interpretou a vilã Irene La Selva em “Terra e Paixão”. O nome da veterana foi ventilado para dar vida à Odete Roitman no remake de “Vale Tudo”, que chega à Globo em 2025, mas negou que tivesse sido convidada para o papel.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $