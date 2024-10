Tiago Ghidotti Cid Moreira

Cid Moreira, de 97 anos, será velado nesta sexta-feira (4), no Rio de Janeiro. O jornalista, locutor e apresentador morreu na última quinta-feira (3), após falência múltipla de órgãos, além de uma pneumonia.



O velório será no Palácio Guanabara. Das 08h30 às 10h, a cerimônia fúnebre será permitida somente aos familiares e amigos próximos do falecido, que recebeu diversas homenagens póstumas de famosos da classe artística. Já entre 10h e 13h, os fãs e a imprensa poderão participar.





Briga com os filhos

Os últimos anos de Cid Moreira foram cercados por embates com os filhos, Rodrigo e Roger Moreira. Os herdeiros do jornalista e a madrasta, Fátima Sampaio, protagonizaram uma polêmica pública envolvendo questões financeiras.



Em 2021, os irmãos entraram com um pedido na Justiça para interditarem o próprio pai. Como justificativa para a ação judicial, eles alegavam que o patriarca tinha problemas psiquiátricos e que estava sendo mantido refém pela última esposa, a também jornalista Fátima Sampaio. O processo foi arquivado por falta de provas e o casal sempre negou as acusações.





Carreira

Nascido em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, em 1927, Cid Moreira se tornou um apresentador conhecido mundialmente pela atuação como jornalista. Em 1994, Moreira trabalhou como radialista na "Rádio Difusora de Taubaté". Em São Paulo, Cid passou pela "Rádio Bandeirantes" e pela "Propago Publicidade". Na década de 1950, ele ingressou no meio que o alçou ao destaque no ramo jornalístico: a TV.





Tupi, Globo, Excelsior e Continental são algumas das emissoras televisivas em que foi contratado. Já na década de 1960, Cid Moreira se consolidou na Rede Globo e assumiu o comando do “Jornal Nacional”, principal jornalístico do canal até hoje.

Narrações bíblicas

Fora o destaque que conquistou na indústria fonográfica e televisiva, Cid Moreira se dedicou à narração da bíblia. O jornalista narrou, na íntegra, o best-seller religioso em 2011. Desde 1990, ele gravava faixas sonoras de alguns salmos do livro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.