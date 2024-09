Reprodução: Instagram Beatriz Reis dançando no último domingo (29)

Beatriz Reis , participante do BBB 24 , utilizou o último domingo (29) para descansar com a família e amigos. A influenciadora publicou dois vídeos de biquíni ao som da música "Tá Escrito", do grupo Molejo, e mostrou que tem gingado para sambar.



Com um pós-reality cheio de trabalhos, a ex-vendedora do Brás se jogou no mundo da atuação ao participar de "Família é Tudo" , interprentando a personagem Selminha Veneno. Além disso, a influenciadora despontou como uma das repórteres do Rock in Rio 2024 .

Fora o papel na novela e a cobertura do festival, "Bia do Brás", como também é conhecida, ganhou um quadro no "Encontro com Patrícia Poeta" chamado "Econobia" . Na atração, ela visitará as feiras do Brasil e irá mostrar ao público a variedade de preços dos alimentos.

Beatriz Reis atualmente possui mais de 5 milhões de seguidores apenas no Instagram. A blogueira digital se jogou em diversos ramos após sua participação no BBB 24, que foi marcada pelos memes e punições que a jovem tomava.

