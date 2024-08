Reprodução Instagram - 22.8.2024 Beatriz Reis e Daniel Ortiz

Beatriz Reis, de 24 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para contar aos fãs que estreará como atriz na Rede Globo. A ex-participante do "Big Brother Brasil 2024" foi convidada para o elenco de "Família é Tudo", novela das sete escrita por Daniel Ortiz.







"Daniel, seu danado! Lembra dessa foto? Nosso primeiro almoço juntos. Quando recebi sua ligação, nem acreditei! Me lembro como se fosse hoje: nós naquele almoço e você falando que me queria na sua novela e que iria escrever um personagem especialmente para mim, a Selminha Veneno. Ela chegou", iniciou ela.





"Você, Daniel, deu o start na minha carreira como atriz na televisão. Jamais, jamais vou me esquecer disso. Obrigada por confiar e acreditar no meu potencial, por me dar essa grande oportunidade. O dia 21/08/2024 vai ficar marcado para sempre na minha vida. Que Deus abençoe grandemente sua vida!!! Nosso próximo almoço vai ser para comemorar", finalizou a Bia do Brás, apelido pelo qual é conhecida nas redes sociais.





Gil do Vigor barrado

Outro ex-BBB que entraria em "Família é Tudo" é o economista Gil do Vigor. Ele, contudo, foi impedido por não ter o DRT, registro profissional de ator. Na trama de Daniel Ortiz, Gil contracenaria com a personagem de Beatriz Reis, mas interpretaria ele próprio.

