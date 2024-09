Reprodução YouTube Rafa Brites

Rafa Brites, de 37 anos, surpreendeu o público ao revelar os bastidores da demissão e do salário que recebia na Rede Globo. Em entrevista ao podcast “Iconic Talks”, apresentado por Renata Kuerten, a mulher de Felipe Andreoli, atual contratado do canal, abriu o jogo.



“Adoro a Globo. Meu marido trabalha lá. Nada contra, mas foi muito bom para mim a minha saída”, iniciou. “Financeiramente, eu prosperei no mundo digital, né? O meu salário da Globo, hoje, é um story meu”, argumentou.



Brites, no entanto, pontuou que a comparação do salário não tem base com as quantias recebidas por grandes nomes do canal. “Não estou me comparando com as grandes apresentadoras, mas, dentro do meu trabalho, meu salário hoje é um story. Não é nem uma [publicação no] feed, um reels. É um story”, enfatizou.



“Então eu não tenho como me arrepender, porque aí eu prosperei, eu consegui realizar noções financeiras, escrever meu livro, fazer projetos incríveis”, acrescentou.



Não gostava de trabalhar no ‘Video Show’

Mãe de Rocco, de 7, e Leon, de 2, ambos frutos do relacionamento com Felipe Andreoli, Rafa Brittes revelou que não gostava de trabalhar com o extinto “Video Show”. A apresentadora revelou que preferia o matinal “Mais Você”, cuja titular é Ana Maria Braga.



“Quando eu trabalhava no ‘Mais Você’, eu me sentia muito útil. E eu tava no ‘Vídeo Show’, que, convenhamos, era um programa que você ficava esperando a boa vontade do povo falar, talvez falar. Então, além de tudo, eu tava num produto que eu não gostava de fazer”, revelou.

