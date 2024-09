Reprodução: Instagram Marília Gabriela

Marília Gabriela contou que não faz mais sexo. Em entrevista ao programa " Admiráveis Conselheiras ", de Astrid Fontenelle, a jornalista, atriz e escritora abriu o jogo sobre o motivo que a fez encerrar a vida sexual .

"Chega uma hora que falo assim: 'Não era exatamente isso". Tentei essa prática [sexo] no começo da pandemia, em duas situações diferentes. Achei tudo desconfortável. Faz sujeira", iniciou ela.

"Então, eu me disse: 'era isso'. Eu estava com uma certa idade. No príncipio da pandemia, que eu tive essas duas experiências, achando que eu ainda estava 'a mil'", prosseguiu. "Quando você acha o pós-sexo desconfortável, sujo", disse a atriz ao ser interrompida por Fontenelle.



"Você já não gosta mais de sexo?", perguntou ela à comunicadora. "Não. Acabou. E foi bom enquanto durou. Agora é outra história", finalizou a artista. Marília Gabriela possui 76 anos e apresentou o programa "De Frente com Gabi", que trazia entrevistas bate-bolas com personalidades da mídia.

