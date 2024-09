Reprodução: TV Globo Beatriz Reis e Patrícia Poeta

Beatriz Reis , participante do BBB 24 , revelou estar ansiosa para estreiar seu quadro "EconoBia" no "Encontro com Patrícia Poeta". A influenciadora digital inicia os trabalhos na atração comandada pela apresentadora nesta quarta (18).



"Bia, já esteve aqui no programa como convidada", relembrou Poeta antes de falar da estreia da ex-reality. "Ela está aqui por um motivo especial: [Beatriz] está estreando um quadro que se chama Econobia". apresentou a veterana. "Eu amei o nome. Muito criativo, é a minha cara", respondeu ela.

A jornalista, então, explicou o motivo da escolha da ex-vendedora do Brás para comandar o novo quadro. "A gente quis aproveitar esse poder de comunicação da Bia e esse conhecimento de vendas para que ela visitar as feiras do Brasil e fosse mostrar para a gente os preços; o que subiu e o que caiu", argumentou.

Após a declaração, a apresentadora e a nova membro do Encontro se serviram com frutas e relembraram da interação da Bia do Brás com os alimentos. Ao falar sobre sua estreia, a influenciadora revelou que estava ansiosa para a novidade.

"Pat, eu estou muito nervosa. Estou ansiosa. Não dormi. Estou ansiosa, mas muito feliz. Já acordei toda ligada no 220", relatou ela com bom humor. "Quero te dar orgulho, Pat", finalizou a ex-BBB.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .