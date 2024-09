Reprodução: Instagram Beatriz Reis

A influenciadora Beatriz Reis , participante do BBB 24, deu o que falar após publicar fotos do seu look para o segundo dia de shows no Rock in Rio 2024 . "Já estou pronta pro segundo dia de Rock in RIo 40 Anos", escreveu ela na legenda.

A ex-reality, que também fez uma ponta como atriz na novela " Família é Tudo ", é uma das repórteres do festival e irá cobrir os artistas e shows que acontecerão nos sete dias do evento.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Beatriz Reis a enalteceram pela ousadia no look escolhido. "Ela chega chegando", enalteceu uma usuária. "Chocado com esses looks de milhões da Bia no Rock in Rio", acrescentou um segundo.

"Nossa, que maravilhosa", aclamou um terceiro. "Sempre arrasando!", complementou uma quarta. "Se não for pra causar, nem vai", elogiou um quinto. "Isso dava uma ótima capa para um álbum", opinou um sexto sobre o carrossel de fotos.

Na última segunda (9), Beatriz Reis comemorou ao ser anunciada como uma das repórteres da edição de 2024 do Rock in Rio . "Minha primeira vez no Rock in Rio não poderia ser diferente, né? Tinha que ser com quem entende de festival de música! Sou oficialmente a nova apresentadora do Globoplay e espero vocês todos os dias comigo!", disse ela.

