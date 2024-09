Reprodução Instagram - 30.9.2024 Bia Miranda

Bia Miranda, de 20 anos, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (30) para contar aos fãs que estava se mudando. A influenciadora morava em São Paulo, com o antigo namorado, Samuel Sant’Anna, popularmente conhecido como Gato Preto.



Após ter terminado o relacionamento com o rapaz, a filha de Jenny Gontijo mostrou que estava retornando para a casa em que morava antes do namoro. O imóvel fica situado no Rio de Janeiro; ela vive na residência desde que foi coroada vice-campeã de “A Fazenda 14”.



Gravidez

No último domingo (29), a ex-participante do reality rural da Record TV surpreendeu o público. Depois que anunciou o fim do relacionamento com Gato Preto, a influenciadora revelou que estava grávida dele. Bia já é mãe de Kaleb, de 3 meses, fruto da antiga relação com DJ Buarque.



“O mundo não vai acabar, não. Deu positivo, acontece. Que bom que não dependo de homem para nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora, o jeito é ter. Falta de responsabilidade, isso eu admito, mas não é um inferno, não. Agora quero que venha uma menina, aí fecho a fábrica”, disse ela nos stories do Instagram.

Com vestido transparente, Bia Miranda exibiu tatuagem no bumbum





