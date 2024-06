Instagram - 05.06.2024 O filho é fruto do relacionamento da ex-peõa com o DJ Raphael Buarque

Tem mamãe nova no pedaço! A influenciadora digital e ex-A Fazenda Bia Miranda, de 20 anos, anunciou o nascimento do primeiro filho, Kaleb, nesta quarta-feira (5). A criança é fruto do relacionamento com o DJ Raphael Buarque, de 34 anos. O casal está junto há cerca de um ano.

Kaleb já nasceu com 91 mil seguidores nas redes sociais, sendo considerado como o primeiro bisneto da cantora Gretchen, de 65 anos.

Raphael anunciou o nascimento nas redes sociais, fazendo uma declaração à namorada: "Beatryz, o que você fez hoje foi a coisa mais forte e linda que eu já vi em toda a minha vida. Obrigado pelo meu maior presente, te amo". Ele completa: "Minha vida mudou! Meu filho nasceu, cara", em uma foto segurando Kaleb e chorando.

Bia perdeu o tampão na manhã da última terça-feira (4), na 38ª semana de gestação. Isso fez com que fosse necessário induzir o parto, que foi agendado para as cinco da tarde. Entretanto, Kaleb nasceu nesta quarta-feira.

A influenciadora havia afirmado que escolheu ter o filho em parto normal e explicou o motivo: "Quero o parto normal e o médico falou que o Kaleb não está engordando. Tem algo a ver com o líquido dentro da bolsa, que não tá mais alimentando ele, não é saudável pra ele ficar dentro [de mim]. Então, o médico falou que se ele não nascesse até hoje, teria que induzir o parto. Foi um choque na hora pra mim e pro Rafa".

"Não optei por cesárea. Não sou uma pessoa que quer de qualquer jeito o parto normal, mas quero o normal pra saber como é. Sou uma pessoa que gosta da experiência e falam que é melhor o pós-parto, que em 30 dias você está recuperada", continuou Bia.

A neta de Gretchen havia anunciado a gravidez em dezembro de 2023, quando se pronunciava sobre o vazamento de conversas com o ex-noivo, Gabriel Roza, em que eles conversavam sobre a primeira gestação da jovem.

Em março do ano passado, Bia rompeu o relacionamento com Gabriel após o acusá-lo de roubo. Após a separação, ela engatou em um relacionamento com Raphael, com quem segue até os dias atuais.

Bia Miranda é filha de Jenny Miranda. Entretanto, antes de Jenny entrar n'A Fazenda, as duas cortaram os laços. A avó de Kaleb, no entanto, afirma que gostaria de conhecê-lo.

