Reprodução/Instagram Bia Miranda e Gato Preto terminam relacionamento





Na madrugada deste domingo (29), o relacionamento de Bia Miranda e Gato Preto , nome artístico de Samuel Sant'Anna entraram entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Isso porque o funkeiro terminou com a influenciadora e poucas horas depois apareceu em um motel com outra mulher, que não teve a identidade revelada.





Abalada, Bia apareceu nos stories para falar da situação e pediu para que o ex devolvesse suas coisas assim que possível. "Minha identidade está no carro dele. Agora tenho que esperar ele parar de transar para trazer minha identidade aqui, ou pelo menos mandar um carro com a minha identidade. Você tem 31 anos. É sério que o que você acha bonito é surtar, terminar sem explicar o que aconteceu e ir pro motel tirar foto. 'Sou o bonzão, tô comendo mulher'".

Ela ainda pontuou que muitos alertaram ela que o funkeiro não era uma boa pessoa para se relacionar, mas ela ignorou os conselhos por estar apaixonado por ele.

"Parece que ele tem personalidades, comigo ele não era assim, por isso eu defendia. Por isso eu comecei a namorar com ele. Eu via o que as pessoas falavam e ficava com dó. E falava para ele 'você é um menino bom'. Mas agora eu conheci essa personalidade dele", pontuou.

Outras polêmicas

Gato Preto, além de postar que estava no motel com outra pessoa, também usou os stories do seu Instagram para criticar Buarque, ex-namorado de Bia Miranda, que também é pai do filho da influenciadora.

"O playboy quer falar de mim. Você não pode nem pisar em certos lugares porque é bunda mole. Você todo dia cobrava a Bia, alimento, cachorro, segurança, você nem pagou a sua empregada. Pisa aqui em São Paulo para você ver”, iniciou.



Ele também expôs a vida íntima do antigo casal: "E você, amigão? A sua ex, quando eu conheci, ela me falou ‘ele não me pega faz cinco meses’, cinco meses? Aí conheceu o negão, fala para ela lá como emociona o procedimento. Você é brocha, e detalhe, você vive pelas costas dela e aqui não”, falou Gato Preto.