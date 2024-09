Reprodução: Instagram Anitta e Vinicius Souza

Anitta publicou , pela primeira vez, uma foto ao lado de Vinicius Souza , ex-Flamengo e atual namorado da artista . O momento foi divulgado pela voz de "Vai Malandra" no início da tarde desta quinta (26)



"Parece um mês, mas foi só uma semana", escreveu a cantora ao postar um álbum com mais de 15 fotos. Em um dos momentos, a musicista posa com o atleta, confirmando a relação amorosa.

Além disso, em outra parte do carrossel, Vinicius Souza aparece utilizando um moletom com uma estampa do rosto de Anitta. Os dois viralizaram recentemente após o jogador acompanhar a popstar na Semana de Moda de Paris .

Vinicius Souza, novo namorado de Anitta Reprodução: Instagram

Após os rumores de que estariam juntos, os fãs da "Girl From Rio" comentaram nas fotos do atleta . "Cuida bem da nossa mami Anitta", pediu um internauta. "E a mamãe Anitta?", perguntou um segundo sobre a cantora.



