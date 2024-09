Reprodução: Instagram Lívia Andrade

A apresentadora Lívia Andrade comemorou, na última quarta-feira (25), o resultado final da lipo LAD (Lipoaspiração de Alta Definição) que realizou. Com um vídeo mostrando o antes e depois, a artista se mostrou bastante animada devido ao procedimento cirúrgico.

"Chegou a minha vez! [...] Decidi, com muita responsabilidade, que iria sim fazer a minha LAD [...] Estou super feliz com a minha escolha e amando o resultado! Dividindo um pouquinho aqui com vocês", afirmou ela.

No registro feito, a loira explicou que desde 2021 ela tem vontade de fazer o procedimento. Os lugares do corpo que mais incomodam a apresentadora são o abdômen e as costas.

Veja abaixo o antes e depois da LAD feita por Lívia Andrade

Reprodução: Instagram Antes e depois do procedimento





Sinceridade

A global ainda abriu o jogo com os seguidores e disse que não mentiria em relação à lipo LAD. "Eu não vou aparecer do nada, com a barriga trincada e falar que foi uma dieta ou um tratamento estético. Então, estou contando tudo para vocês", afirmou Andrade.

Na seção de comentários, os fãs da artista a enalteceram. "Resultado incrível", aclamou um primeiro. "Linda demais! Incrível e sensacional", acrescentou um segundo. "Às vezes, achamos que não precisava [fazer a lipo] Mas aí você vê a marcação e o antes e depois. Realmente, faz toda a diferença. Ficou perfeito!", opinou um terceiro.

