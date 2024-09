Reprodução Anitta

A cantora Anitta está deixando para trás alguns hábitos do passado, incluindo fazer sexo em grupo e menages . Em entrevista ao programa El Gordo y La Flaca, do canal Univision, a brasileira revelou que tem priorizado conexões profundas e resguardado sua energia.

"Já me diverti muito e fiz muitas coisas em minha vida. Quando eu tinha 20 e poucos anos, queria provar de tudo. Hoje, creio que a energia é algo muito especial e sagrado. Para que eu queira trocar energia com alguém, tenho que senti-la de verdade. Estou no momento mais de me guardar, de me privar, para algo mais que me toque por dentro", confessou a voz de "Girl From Rio".

Aos 31 anos, Anitta aponta diferenças cruciais entre relações a dois e com mais pessoas. "Em trio [relacionamento a três], a comunicação é sempre demais. No sexo, a conexão de duas [pessoas] é melhor. Sexo é algo divertido, mas fazer amor, quando há uma conexão com alguém, é algo muito distinto, e não há uma orgia com 50 pessoas que se compare", avaliou.

Apesar da mudança de hábitos, Anitta ponderou que não se arrepende das experiências que já teve e destacou que elas foram importantes para ela alcançar a liberdade sexual.

"E não me arrependo de ter sido louca antes, de ter feito de tudo. Creio que são fases da vida. E também precisei fazer isso para me entender como ser humano livre. A gente sempre vê a sociedade tratar com naturalidade quando o homem faz esse tipo de coisa. Para as mulheres, não (...). Hoje em dia, não me vejo fazendo nada assim. Gosto de valorizar essa troca de energia com alguém", acrescentou.

