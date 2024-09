Reprodução: Instagram Anitta

A cantora Anitta estreou , na última segunda (23), na Semana de Moda de Paris . O desfile foi para a L'Oréal, marca de beleza. Com um look vermelho amadeirado, a voz de "Vai Malandra" representou o Brasil na passarela.

Além disso, a musicista teve uma atitude bastante elogiada: a cantora Belinda , uma das convidadas do evento, caiu na passarela e recebeu apoio de Anitta , que a ajudou levantar. Sobre isso, a mexicana escreveu nas redes: "O momento mais icônico da minha vida, embora nunca imaginei que seria assim", brincou.

Desfile de Anitta

"Vou desfilar, queridos! Eu quero todo mundo ligado [na transmissão do evento] vai ser incrível! Eu quero ver geral fazendo aquele barulho que só a gente sabe fazer", pediu ela animada no stories do Instagram.

A artista, então, publicou o registro do momento que atravessou a passarela e levou os fãs à loucura. "Caltwalk de milhões", elogiou um fã clube da cantora em referência à postura dela no desfile.

"Ela é cantora, empresária, atriz e, agora, modelo", aclamou um segundo. "Ela vence todo dia! Um beijo da Anitta!", acrescentou um terceiro. "No que você não é boa, Anitta? Tem que ter alguma coisa que ela deve se sentir imprestável, não é possivel", indagou um quarto.

Interação com Viola Davis

A atriz Viola Davis também estava presente no evento e tirou uma foto com a "Girl From Rio". Anitta postou a selfie com a artista nos stories e escreveu: "Rainha de tudo".

