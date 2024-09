Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, ficou "frustrada" por ter perdido uma oportunidade de trabalho fora do Brasil. A influenciadora e ex-dançarina do "Tchakabum" usou as redes sociais na última quarta-feira (25) para explicar a situação e o motivo de não ter conseguido o emprego.







Segundo a ex de Belo, era necessário que ela emagrecesse 10kg para o trabalho, mas só eliminou 2kg. Gracyanne pontuou que começou uma nova dieta, com diminuição calórica. A influenciadora está seguindo o novo cardápio "há 3 semanas".





"Eu falei para vocês que estava querendo emagrecer 10kg para um trabalho fora do país, e eu não consegui. Muzy [profissional que a acompanha no emagrecimento] reduziu minha alimentação, minha dieta, em muita coisa, e eu emagreci apenas 2kg em três semanas", explicou.





'Passando fome'



A influenciadora fitness não escondeu a frustração com a perda do trabalho em virtude do peso. Nos stories do Instagram, Gracyanne Barbosa desabafou e afirmou que estava "passando fome".





"Perdi o trabalho. Falei para vocês que estou um pouco frustrada porque fiz tudo direitinho na parte da alimentação. Fiquei passando muita fome, porque continuo fazendo essa dieta restrita. Ainda não acostumei, mesmo na terceira semana. Achei só que dei uma desinchada e estou um pouco mais seca", concluiu.

