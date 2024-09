Reprodução Instagram - 25.9.2024 Bruna Marquezine e Fernanda Montenegro

Bruna Marquezine, de 29 anos, realizará mais um sonho na carreira como atriz. Após entrar para a indústria cinematográfica com o longa-metragem "Besouro Azul", a artista rodará um filme nacional com uma das maiores estrelas do audiovisual brasileiro: Fernanda Montenegro.







Conheça a obra

Bruna e Fernanda estão confirmadas no elenco de "Velhos Bandidos". O filme de Cláudio Torres gira em torno de um casal de aposentados, Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), que querem assaltar um banco com um casal de jovens, estes interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, que dão vida aos personagens Nancy e Sid.





Em entrevista à "Vogue", Marquezine falou sobre o novo projeto cinematográfico e exaltou estar ao lado de outros artistas consolidados na indústria. "Estou muito feliz a respeito desse novo projeto 'Velhos Bandidos', do diretor Claudio Torres. É a realização de um sonho sem sombras de dúvida. Poder trabalhar com todos eles, com o Ary Fontoura, com o Vladmir Brichta, com o Lázaro Ramos. São todos atores que eu admiro muito", pontuou.





"Mas trabalhar com a Dona Fernanda Montenegro sempre foi um sonho. A oportunidade de trocar, criar junto, e de aprender, de observar, é um presente sem tamanho. Me sinto muito honrada. A minha maior preocupação é conseguir atuar e não ficar só assistindo os outros atores brilhando", entregou.





Ela ainda deu detalhes do filme, que passeia por gêneros como comédia e drama. "Um pouco de drama, uma história bonita, familiar, de uma família que se descobre em família, que se transforma em família, e um filme, para mim, de muito aprendizado, com um elenco extraordinário", explicou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.