Reprodução/ Instagram Bruna Marquezine mostra bastidores de 'Besouro Azul' após fim de greve

Bruna Marquezine aproveitou o fim da greve dos atores de Hollywood para compartilhar bastidores do filme "Besouro Azul", que foi protagonista. Na última quinta-feira (9), o sindicato dos atores chegou a um acordo com os estúdios e plataformas de streaming e encerrou a paralização.



Com o fim da greve, os atores foram liberados para divulgar os trabalhos produzidos no último ano e Marquezine não perdeu tempo.

Bruna compartilhou nos Stories e do feed do Instagram, fotos e vídeos ao lado dos colegas de elenco em bastidores do longa da DC Comics.



"Prometo que farei algo mais profundo mais tarde, mas por enquanto aqui está uma explosão do passado @bluebeetle", escreveu ela na legenda de um dos posts.









