Reproduçao TV Globo Licia Manzo

Licia Manzo foi demitida da Rede Globo, canal no qual atuou como roteirista de programas televisivos e escritora de telenovelas. A autora recebeu críticas pelo último trabalho no horário nobre da emissora e teve uma novela para a faixa das seis cancelada.







A informação da demissão de Licia é da Coluna Play, do jornal "O Globo". Desde "Um Lugar ao Sol", Manzo ficou na geladeira da líder em audiência. O folhetim, gravado entre 2019 e 2021, durante a pandemia da Covid-19, teve uma das audiências mais baixas do horário nobre.





Após a primeira novela das nove, Licia voltaria para a faixa das seis, turno em que emplacou sucessos, como "A Vida da Gente" e "Sete Vidas". A escritora preparava "O País de Alice", narrativa que contaria a história de uma jovem brasileira criada na Europa decidida a retornar ao país de origem.





O projeto, no entanto, foi cancelado e substituído pela atual obra do horário, a trama sertaneja "No Rancho Fundo". A próxima novela das seis será "Garota do Momento", com autoria de Alessandra Poggi e estreia prevista para o mês de novembro deste ano.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.