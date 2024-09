Reprodução: Instagram Virginia

Virginia contou quantos quilos perdeu desde que deu à luz ao filho mais novo, José Leonardo. A influenciadora deu à luz ao caçula no dia 8 de setembro e revelou, na última terça (24), o seu novo peso pós gestação.

Além disso, a mulher de Zé Felipe também dividiu com os seguidores o número da balança que marcou o fim da sua gravidez. "Estava achando que finalizei minha gestação com 24 quilos a mais, acabei de ver que foi com 27, engordei 27 quilos nessa gestação, finalizei com 87 quilos”, disse.

A doutora que acompanhava Virginia durante o exame médico ressaltou que, embora ela tenha engordado 27 quilos, grande parte de suas medidas do período de gestação já haviam sido perdidas. "Mas já emagreceu 17 quilos", afirmou.

Nas últimas semanas, a blogueira, que possui mais de 50 milhões de seguidores apenas no Instagram, tem postado os primeiros momentos com o terceiro filho. Recentemente, a loira realizou uma massoterapia para fazer uma drenagem na barriga. No momento registrado, a apresentadora mostrou sua cicatriz da cesárea .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .