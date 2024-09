Reprodução Instagram Eva e Angelica aparecem com frequência nas redes sociais

Angelica, de 50 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para celebrar os 12 anos de vida de Eva. A adolescente é a filha caçula é fruto do casamento da apresentadora com Luciano Huck, que comanda o programa "Domingão com Huck" na Rede Globo.







"12 anos da nossa doce Eva! Que orgulho ver você crescendo e enchendo nossas vidas de alegria com sua alma tão pura, livre e bondosa. Cada dia ao seu lado é uma nova surpresa, e nos sentimos abençoados por te ver se tornando essa pessoa tão especial.Te amamos muito e estaremos sempre aqui, te aplaudindo e torcendo por todos os seus sonhos", escreveu.





Eva resolveu comemorar o aniversário com uma festa temática de "Mamma Mia!". O filme se consolidou na indústria cinematográfica como um clássico do audiovisual e tem estrelas como Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan e Colin Firth no elenco.

Confira as fotos:

Luciano Huck e Angelica com os filhos Eva, Joaquim e Benício Reprodução Instagram Eva e Angelica Reprodução Instagram Eva completou 12 anos Reprodução Instagram Eva é a filha caçula de Luciano Huck e Angelica Reprodução Instagram Eva posa para fotos Reprodução Instagram Eva e Angelica aparecem com frequência nas redes sociais Reprodução Instagram





Família Huck



Eva é a caçula de Angelica e Luciano Huck. O casal de apresentadores ainda é pai de Joaquim, de 19 anos, e de Benício, de 16. Angelica e Luciano se casaram em 2004. Os apresentadores já chegaram a trabalhar juntos na Globo, mas agora somente Huck segue com uma atração exibida no canal.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.