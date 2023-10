Reprodução/Instagram Luciano Huck anda de metrô lotado na China: 'Nunca vi tanta gente'

Luciano Huck está na China para gravar reportagens especiais para o Domingão com Huck (TV Globo). No sábado (14), o apresentador esteve na cidade de Guangzhou (Cantão) e decidiu pegar metrô junto à sua equipe para fugir do trânsito. Pelo Instagram, Huck compartilhou um pouco dessa experiência com os fãs.

"Está um trânsito aqui, e a gente resolveu vir de metrô. O metrô aqui na China é uma loucura, eu nunca vi tanta gente na minha vida inteira. Nunca vi nada igual. Muito organizado, muito silencioso, mas muita gente", disse ele surpreso. Guangzhou é uma das cidades mais populosas da China, com cerca de 20 milhões de habitantes.

Entre uma gravação e outra, o marido de Angélica divide os bastidores da viagem com os seguidores nas redes sociais. Ele também publicou um vídeo em que mostra o cinegrafista Zé Silveira Jr. provando comidas de rua típicas da região, como escorpião, gafanhoto, e larva. Assista no vídeo abaixo:

