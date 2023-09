Reprodução/Instagram Angelica é maquiada pela filha Eva

Nesta segunda-feira (25), a apresentadora Angélica usou as redes sociais para parabenizar a caçula, Eva , que completa 11 anos de idade. Por meio de um álbum de fotos publicado no Instagram, ela se declarou à filha.



“Dia da minha menina, meu raio de sol! Obrigado minha filha por ter me escolhido para ser sua mãe. Escrevo isso com o coração transbordando de gratidão, sorriso no rosto e lágrima nos olhos”, iniciou a esposa de Luciano Huck .



A apresentadora também aproveitou para elogiar a herdeira : “Você é emoção, alegria, doçura e muito mais”. “Que você seja luz sempre, meu amor, estarei aqui te aplaudindo sempre e vibrando suas conquistas”, acrescentou.



Casados desde 2004, os apresentadores televisivos Luciano Huck, que comanda o “Domingão com Huck” , e Angélica, que fará o programa “Angélica: 50 e Tanto”, são pais de Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15 anos, e Eva, que completa 11 anos de idade nesta segunda-feira (25).

