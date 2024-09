Reprodução Record TV Flor, Zé Love, Sacha e Vivi estão na primeira roça de 'A Fazenda 16'

“A Fazenda 16” definiu a primeira roça da temporada na última terça-feira (24). Sacha Bali, Zé Love, Flor e Vivi Fernandez foram os quatro peões indicados para a berlinda de estreia da edição, mas a roça será tripla.





Isso porque, na noite desta quarta-feira (25), Zé Love, Flor e Vivi Fernandez disputarão a prova do Fazendeiro. Quem se consagrar com o chapéu da liderança se despede da roça, fica imune e ainda indica outro peão direto para a berlinda na próxima formação.





Como a roça foi formada?

Primeira fazendeira da competição, Julia Simoura cravou a indicação de Flor. Zé Love recebeu 12 votos dos colegas de confinamento e ocupou o segundo lugar. Ele puxou Sacha Bali para o terceiro banco dos roceiros. No resta um, em que cada participante salva um aliado, Vivi Fernandez não foi salva por ninguém e se tornou a quarta roceira.



Além disso, Zé Love usou o Poder Branco. A regalia do jogador permitia barrar a participação de um dos roceiros na prova do Fazendeiro. Com isso, ele optou por bloquear a ida do rival Sacha Bali na competição pelo chapéu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.