A artista Sabrina Sato ganhou uma declaração do noivo Nicolas Prattes e se emocionou na edição desta terça (13), do programa Mais Você . A apresentadora foi a convidada da atração matinal comandada por Ana Maria Braga e recebeu uma mensagem do protagonista de " Mania de Você ".

O encerramento do programa desta terça foi com a participação especial do galã das nove. "Estou participando rapidinho do seu café, meu amor, para dizer que sei tudo o que a gente está construindo", iniciou ele.

"Sou completamente apaixonado por você, pela mãe maravilhosa que você é, incrível, guerreira, trabalhadora e muito respeitosa com todos. Eu só tenho a agradecer por ter te encontrado, cruzado com você nesta vida e estar construindo tudo o que a gente está construindo. Um beijo! Te amo", completou Prattes.

Ela, então, respondeu o amado: "Amor, eu te amo muito! Você é um presente na minha vida. Nunca imaginei que pudesse encontrar uma pessoa como o Nicolas, tão boa, tão incrível. Estou muito feliz, e vivendo um momento muito especial", se emocionou.

Artista relembrou conversa com apresentadora do Mais Você

Durante sua participação no programa, Sabrina Sato se recordou de um momento com Ana Maria Braga em relação aos conselhos amorosos que recebeu da veterana. "Da última vez que vim aqui, você falou 'Não desiste que você vai encontrar um grande amor' [...] E você vai no casamento", finalizou.

