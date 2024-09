Reprodução: Instagram Fabiana Justus

A influenciadora Fabiana Justus ganhou uma festa de aniversário feita pela sua equipe médica na manhã desta terça (17). Em tratamento do câncer, a filha de Roberto Justus foi ao hospital para tomar alguns medicamentos que atuam no combate à doença.

A irmã de Rafa Justus entrou em seu dormitório quando foi surpreendida pelas profissionais. "Ganhei festinha de aniversário no hospital. Fofas! Vocês são demais!", escreveu ela na legenda do vídeo em que aparece recebendo as felicitações.

A equipe médica, então, imprimiu uma mensagem para o aniversário da jovem e a colocou na pared do quarto. "Hoje, comemoramos não só o seu aniversário, mas também sua incrível força de vontade. Com determinação e positividade, você enfrentou esse desafio e saiu da luta ainda mais forte", iniciava.

"Sua resiliência é uma inspiração! Agora é hora de encarar o futuro com confiança, pois ele está cheio de grandes possibilidades e momentos felizes. Que esta nova fase da vida seja preenchida com sorrisos, amor e muita saúde", finalizava a carta.

Festa de aniversário para Fabiana Justus Reprodução: Instagram Festa de aniversário para Fabiana Justus Reprodução: Instagram Mensagem de aniversário para Fabiana Justus Reprodução: Instagram

A comemoração no hospital foi em homenagem ao aniversário de Fabiana Justus, que ocorreu no dia 9 de setembro. Com a família, a influenciadora digital celebrou mais um ano de vida.

