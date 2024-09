Reprodução Instagram - 17.9.2024 Mariah Carey

Mariah Carey, de 55 anos, resolveu mandar um recado para a base de fãs brasileira que a acompanha. A cantora usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (22) para falar da vinda dela ao Brasil e ler alguns comentários em português que os admiradores enviaram a ela.





"Estou lendo alguns comentários de fãs. 'Vem para o Brasil'", disse ela em um vídeo que publicou no Instagram. "Talvez eu deva ir ao Brasil", brincou ela em outro trecho da postagem, já que, de fato, está prestes a vir ao país.

Assista:





Isso porque Mariah Carey é uma das principais atrações do festival "Rock in Rio 2024". A musicista se apresentará no Palco Sunset, no próximo domingo (22), data que marca o encerramento dos shows. Artistas brasileiros, como Ney Matogrosso e Olodumbaiana, se apresentam no mesmo dia que Carey.





Show solo

Antes da apresentação que fará no "Rock in Rio", Mariah realizará outro show em terras brasileiras. A cantora fará um solo em São Paulo, no Allianz Parque. O primeiro show da artista será nesta sexta-feira (20), na Zona Oeste.

