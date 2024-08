Reprodução/Instagram Nicolas Prattes e Sabrina Sato

Sabrina Sato comemorou , na noite da última quinta (29), o primeiro papel de Nicolas Prattes como protagonista em uma novela . Em ' Mania de Você ', o artista será um dos atores principais e interpretará o jovem Rudá. Por conta disso, a apresentadora se declarou ao amado.

"Meu lindo, Nicolas Prattes, você merece e vai brilhar muito! Te amo!", comentou Sato na foto publicada por Prattes. Após isso, ela também republicou um vídeo postado pelo Globoplay em que o ator aparece posando durante a festa de lançamento da novela.

"Brilha muito, meu amor", escreveu a apresentadora. Além disso, ela postou uma foto de Prattes com o terno brando que usou na festa e colocou a música 'Mania de Você', da cantora Rita Lee.

Stories postado por Sabrina Sato Reprodução: Instagram Stories postado por Sabrina Sato Reprodução: Instagram

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o relacionamento em fevereiro de 2024. Embora tenham sido elogiados como um novo casal, o namoro dos dois foi criticado devido à diferença de idade entre eles: a apresentadora possui 43 anos, enquanto o ator tem 27. No entanto, os artistas não se importam com as críticas e habitualmente publicam fotos juntos.

